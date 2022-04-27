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В Рио-де-Жанейро объявили победителя карнавала-2022

В Рио-де-Жанейро объявили победителя карнавала-2022 Титул чемпиона, победителя карнавала в бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник (в среду – ред.) получила школа самбы "Гранди Риу".
Другие страны
27 апреля 2022 г. 03:32
В Рио-де-Жанейро объявили победителя карнавала-2022

Титул чемпиона, победителя карнавала в бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник (в среду – ред.) получила школа самбы "Гранди Риу".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает бразильский телеканал "Глобу".

Выступление школы на карнавале этого года было посвящено негритянскому культу Эшу. В представлении "Гранди Риу" приняли участие 3,2 тыс танцоров и музыкантов. В шествии были задействованы пять "каррус" - больших тематически декорированных передвижных платформ, на которых также происходило танцевально-театральное действие, раскрывающее основную тему выступления.

Во время шествия каждой из 12 школы самбы "высшей лиги", которое длится час, жюри оценивали все представление в целом, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы представления.

Отметим, что "Гранди Риу" завоевали титул чемпионов карнавала в Рио-де-Жанейро во второй раз. В первый раз они одержали победу в 1992 году. Кроме того, эта школа самбы несколько раз получала титул "вице-чемпиона", занимая второе место.

Школа самбы "Гранди Риу" основана в 1988 году в городке Дуки-ди-Кашиас, который сейчас стал районом города Рио-де-Жанейро. Школа выступает под флагом зеленого, красного и белого цветов.

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