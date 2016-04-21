В Рио-де-Жанейро обрушилась построенная к Олимпиаде велодорожка

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В бразильском городе Рио-де-Жанейро в четверг обрушилась велодорожка, построенная к Олимпийским играм, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты O Globo, которая пока не подтверждена официально, два человека погибли.

В настоящий момент на месте работают спасатели. Инцидент произошел после того, как на конструкцию, которая поддерживает велодорожку, обрушилась большая волна. По свидетельству очевидцев, несколько человек упали вниз, на прибрежные скалы, и их смыло в море. Троих пострадавших спасатели вытащили из-под завалов и отправили в больницу. Длина рухнувшего участка - около 50 м.

Велодорожка "Тим Майя" была официально открыта в середине января. Это один из объектов именно городской инфраструктуры, построенный властями к предстоящей в августе в Рио-де-Жанейро Олимпиаде. Его длина составляет около четырех километров. Особой гордостью мэрии и жителей Рио-де-Жанейро стал вид, который открывается с этой велодорожки: она проложена вдоль побережья и скал на высоте около 10 м, и многие горожане считают ее самой красивой в мире.