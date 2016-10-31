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    В Риме закрылись школы

    Власти временно закрыли столичный метрополитен, хотя позднее движение поездов было возобновлено

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября в столице Италии Риме закрылись школы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила мэр Рима Вирджиния Раджи.

    "Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений вследствие землетрясения", - написала Раджи на своей официальной странице в соцсети Facebook.

    Ранее сообщалось, что некоторые постройки, в том числе исторические, из-за удара стихии получили повреждения. Власти временно закрыли столичный метрополитен, хотя позднее движение поездов было возобновлено.

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