В Риме прошла новая акция за мир в Украине

Несколько сотен людей собрались в четверг вечером в Риме на манифестацию в поддержку мира на Украине.

Несколько сотен людей собрались в четверг вечером в Риме на манифестацию в поддержку мира на Украине.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Rai News 24 , новая акция, организованная католической общиной Святого Эгидия, прошла на площади Святых апостолов в центре Рима.

По данным телеканала, в манифестации участвовали мэр Рима Роберто Гуалтьери, представители различных профсоюзов и политических партий. Как указали в общине, акция была призвана "сказать решительное "нет" угрозе конфликта в Европе".

Во вторник католики собирались на акцию на площади перед Пантеоном.

По призыву Папы Римского Франциска 26 января прошел День молитвы за мир на Украине. Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.