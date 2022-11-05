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В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 19:17
В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около 30 тысяч человек приняли участие в шествии "Европа за мир".

Колонна начала движение от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где проходил митинг.

К проведению акции присоединились примерно 600 общественных организаций и объединений, среди которых были католические, пацифистские, скаутские, экологические и профсоюзные. По мнению организаторов манифестации, она не носит политический характер.

Тем не менее Демократическая партия и партия "Движение 5 звезд" поддерживали мероприятие в момент его подготовки. Также сообщается, что многие политики и манифестанты выступили против новых поставок вооружения Киеву.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya paytaxtında minlərlə insan Ukraynada atəşkəs üçün aksiya keçirib

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