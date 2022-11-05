В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине.

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около 30 тысяч человек приняли участие в шествии "Европа за мир".

Колонна начала движение от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где проходил митинг.

К проведению акции присоединились примерно 600 общественных организаций и объединений, среди которых были католические, пацифистские, скаутские, экологические и профсоюзные. По мнению организаторов манифестации, она не носит политический характер.

Тем не менее Демократическая партия и партия "Движение 5 звезд" поддерживали мероприятие в момент его подготовки. Также сообщается, что многие политики и манифестанты выступили против новых поставок вооружения Киеву.