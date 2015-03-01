 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Риме прошли массовые демонстрации против иммиграции

    Между сторонниками Северной лиги, их противниками и полицией возникали столкновения

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников итальянской правой партии "Северная лига" съехались в Рим для участия в демонстрации против иммиграции.

    Как отмечает Report со ссылкой на Би-би-си, периодически между сторонниками "Северной лиги", их противниками и полицией возникали столкновения.

    Лидер партии Маттео Сальвини обвинил правительство в том, что оно сдалось перед Евросоюзом, и назвал премьер-министра Маттео Ренци "тупым рабом", подконтрольным безликой власти в Брюсселе.

    "Северная Лига" набирает популярность из-за своего неприятия политики жесткой экономии и иммиграции в Италии, куда прибывают беженцы из Африки.

    Однако правящая левоцентристская Демократическая партия по-прежнему лидирует по опросам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi