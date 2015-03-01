В Риме прошли массовые демонстрации против иммиграции

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников итальянской правой партии "Северная лига" съехались в Рим для участия в демонстрации против иммиграции.

Как отмечает Report со ссылкой на Би-би-си, периодически между сторонниками "Северной лиги", их противниками и полицией возникали столкновения.

Лидер партии Маттео Сальвини обвинил правительство в том, что оно сдалось перед Евросоюзом, и назвал премьер-министра Маттео Ренци "тупым рабом", подконтрольным безликой власти в Брюсселе.

"Северная Лига" набирает популярность из-за своего неприятия политики жесткой экономии и иммиграции в Италии, куда прибывают беженцы из Африки.

Однако правящая левоцентристская Демократическая партия по-прежнему лидирует по опросам.