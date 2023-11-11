В Риме проходит крупная антиправительственная манифестация

Антиправительственная манифестация, организованная основной оппозиционной Демократической партией, проходит в центре Рима. Несколько тысяч человек собрались на Пьяцца дель Пополо (Народная площадь).

Несколько тысяч человек собрались на Пьяцца дель Пополо (Народная площадь) в центре Рима на антиправительственную манифестацию, организованную основной оппозиционной Демократической партией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Общенациональная мобилизация объявлена в знак протеста против правительственной экономической и социальной политики, а также проекта конституционной реформы, предложенной правящей правоцентристской коалицией, о прямых выборах премьера. По утверждению противников этой инициативы, она направлена на снижение влияния парламента и ущемление прерогатив президента и главы государства.

Организаторы заявляют об участии 50 тыс. человек. Акцию поддержали профсоюзы и другая оппозиционная партия - "Движение "5 звезд". Несмотря на разногласия по нескольким вопросам, две партии пытаются выступить единым фронтом против правоцентристского блока, пришедшего к власти по итогам парламентских выборов сентября 2022 года.

Оппозиция утверждает, что правительство во главе с Джорджей Мелони "провалило" все обещания своей избирательной кампании, разрушает здравоохранение, сокращая расходы, и не улучшает условия жизни трудящихся, не принимая закон о минимальной заработной плате.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг премьера хотя немного снижается, но достаточно устойчив и сохраняется на уровне 41%, ее партии "Братья Италии" - 28,5%, что выше набранных голосов на выборах (26%). При этом рейтинг популярности Демпартии не превышает 18%, "Движение "5 звезд" стабильно поддерживают около 17% итальянцев.