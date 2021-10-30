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В Риме открылся саммит лидеров G20

В Риме открылся саммит лидеров G20 Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в итальянской столице. Лидеры начали прибывать в субботу утром в конгресс-центр "Нувола" ("Облако") в римском квартале EUR.
Другие страны
30 октября 2021 г. 13:16
В Риме открылся саммит лидеров G20

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в итальянской столице. Лидеры начали прибывать в субботу утром в конгресс-центр "Нувола" ("Облако") в римском квартале EUR.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Председатель саммита, премьер-министр Италии Марио Драги приветствует участников, среди которых, помимо глав государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН.

Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, обсудят насущные вопросы, среди которых выделяются климат, здравоохранение и устойчивое развитие.

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