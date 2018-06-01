В Риме грабители похитили у инкассаторов полтора миллиона евро

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Добычей группы грабителей, совершивших в пятницу утром налет на фургон инкассаторов в Риме, стали полтора миллиона евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили итальянские карабинеры.

Дерзкое ограбление произошло на западе итальянской столицы: четверо преступников, одетых в маски и вооруженных ружьем, напали на группу инкассаторов, которые приехали к местному супермаркету, чтобы забрать выручку.

По предварительным данным, грабители в жилетах с надписью "полиция" обезоружили трех инкассаторов и скрылись с деньгами на фургоне с иностранными номерами. Никто из инкассаторов или сотрудников магазина не пострадал. Поиск преступников ведется в том числе при помощи полицейского вертолета.