​В Риме экстренную посадку совершил самолет Alitalia

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Самолет компании Alitalia совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи.
Как передает Report, авиалайнер летел по маршруту Милан — Неаполь.
Во время полёта командир экипажа запросил посадку из соображений безопасности в ближайшем аэропорту.
Все 86 пассажиров были выведены из салона.
В подозрительном красном чемодане были обнаружены лекарственные препараты пассажирки из Египта, передвигающейся на инвалидном кресле.
Представители авиакомпании заявили, что в ближайшее время все пассажиры будут отправлены новым бортом к месту назначения.
News DepartmentАвтор новости
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