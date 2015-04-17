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    ​В Риме экстренную посадку совершил самолет Alitalia

    Самолёт сел из-за подзрительного багажа

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Самолет компании Alitalia совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи.

    Как передает Report, авиалайнер летел по маршруту Милан — Неаполь.

    Во время полёта командир экипажа запросил посадку из соображений безопасности в ближайшем аэропорту.

    Все 86 пассажиров были выведены из салона.

    В подозрительном красном чемодане были обнаружены лекарственные препараты пассажирки из Египта, передвигающейся на инвалидном кресле.

    Представители авиакомпании заявили, что в ближайшее время все пассажиры будут отправлены новым бортом к месту назначения.

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