​В Риме экстренную посадку совершил самолет Alitalia

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Самолет компании Alitalia совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи.

Как передает Report, авиалайнер летел по маршруту Милан — Неаполь.

Во время полёта командир экипажа запросил посадку из соображений безопасности в ближайшем аэропорту.

Все 86 пассажиров были выведены из салона.

В подозрительном красном чемодане были обнаружены лекарственные препараты пассажирки из Египта, передвигающейся на инвалидном кресле.

Представители авиакомпании заявили, что в ближайшее время все пассажиры будут отправлены новым бортом к месту назначения.