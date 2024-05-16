В Риме экоактивисты облили краской фешенебельные магазины

Активисты природоохранного движения Ultima generazione облили краской фешенебельные магазины в центре Рима, вблизи Испанской площади.

Активисты природоохранного движения Ultima generazione облили краской фешенебельные магазины в центре Рима, вблизи Испанской площади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

В акции приняли участие около 10 человек, которые облили витрины оранжевой краской. Пока экоактивистов не задержала полиция, с ними вступили в словесную перепалку и потасовку прохожие.

Ранее экоактивисты выбирали для проведения акций памятники архитектуры или произведения искусства, в том в галерее Уффици или музеях Ватикана. Они также периодически перекрывают автострады или выливают красящие жидкости в фонтаны и Большой канал в Венеции. Как правило, при этом используются безвредные и экологически чистые вещества. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата.

13 мая представители Ultima generazione вылили белила на корт в Риме. В результате пришлось приостановить матч международного теннисного турнира.