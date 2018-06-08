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    В Риме более тысячи человек эвакуировали из метро

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Почти 1,5 тыс. человек были эвакуированы из метро в Риме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,   причиной является  техническая авария.

    Речь идет об одной из станций линии B римского метро - "Поликлинико". Несколько станций также обесточены и закрыты.

    По сведениям телеканала Rai News24, авария на одной из электролиний привела к задымлению. 

    На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики. О пострадавших не сообщается.

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