В Риме более тысячи человек эвакуировали из метро

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Почти 1,5 тыс. человек были эвакуированы из метро в Риме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, причиной является техническая авария.

Речь идет об одной из станций линии B римского метро - "Поликлинико". Несколько станций также обесточены и закрыты.

По сведениям телеканала Rai News24, авария на одной из электролиний привела к задымлению.

На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики. О пострадавших не сообщается.