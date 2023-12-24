В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке русской службы BBC

В Риге во время вечеринки Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату.

В Риге во время вечеринки Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату.

Как передает Report со ссылкой на РБК, мероприятие проходило вечером в баре Čē.

Ближе к полуночи, когда в заведении почти не осталось других посетителей, дверь бара приоткрыл неизвестный мужчина и бросил под ноги гостям учебную гранату. Предположительно, речь идет об учебно-тренировочной гранате РГД-5. Она взорвалась, нескольких человек оглушило.

Мужчина скрылся на автомобиле. Причины нападения неизвестны, но журналисты связывают его с профессиональной деятельностью.

На вечеринке присутствовали журналисты и других СМИ.

В редакции Русской службы BBC пока никак не комментировали произошедшее.