О нас

В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке русской службы BBC

В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке русской службы BBC В Риге во время вечеринки Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 12:45
В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке русской службы BBC

В Риге во время вечеринки Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату.

Как передает Report со ссылкой на РБК, мероприятие проходило вечером в баре Čē.

Ближе к полуночи, когда в заведении почти не осталось других посетителей, дверь бара приоткрыл неизвестный мужчина и бросил под ноги гостям учебную гранату. Предположительно, речь идет об учебно-тренировочной гранате РГД-5. Она взорвалась, нескольких человек оглушило.

Мужчина скрылся на автомобиле. Причины нападения неизвестны, но журналисты связывают его с профессиональной деятельностью.

На вечеринке присутствовали журналисты и других СМИ.

В редакции Русской службы BBC пока никак не комментировали произошедшее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi