В Rheinmetall заявили о планах по увеличению контрактов на €80 млрд в ближайшие годы

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает на новые контракты примерно на €80 млрд в ближайшие годы.
12 августа 2025 г. 11:46
В Rheinmetall заявили о планах по увеличению контрактов на €80 млрд в ближайшие годы

Германский оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает на новые контракты примерно на €80 млрд в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова председателя правления Армина Паппергера.

По его словам, себестоимость производимого вооружения в предстоящие годы снизится благодаря удешевлению за счет массовости производства и автоматизации процессов. Паппергер также отметил, что ранее удалось достичь снижения стоимости производства боеприпасов, после того, как Rheinmetall за три года в десять раз нарастила производственные мощности.

Председатель также подчеркнул, что за следующие 12 месяцев компания ожидает заказы на тысячи единиц танков Leopard 2, боевых колесных бронемашин GTK Boxer и БМП Puma. При этом стоимость потенциальных контрактов только с правительством ФРГ оценивается в 30-35 млрд евро.

По данным FT, Rheinmetall намерена довести годовой выпуск снарядов калибра 155 мм с 70 тыс. единиц в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.

