В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу "Железного купола"

Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу "Железного купола" в Израиле.

Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу "Железного купола" в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

"Я также полагаю, что Европе было бы неплохо найти для себя решение, схожее с "Железным куполом", и не только", - указал он.

Паппергер добавил, что проект строительства системы противовоздушной обороны малого радиуса действия уже рассматривался на европейском уровне, в частности в рамках германской инициативы "Небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).