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В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу "Железного купола"

В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу "Железного купола" Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу "Железного купола" в Израиле.
Другие страны
20 марта 2024 г. 11:49
В Германии призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу Железного купола

Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу "Железного купола" в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

"Я также полагаю, что Европе было бы неплохо найти для себя решение, схожее с "Железным куполом", и не только", - указал он.

Паппергер добавил, что проект строительства системы противовоздушной обороны малого радиуса действия уже рассматривался на европейском уровне, в частности в рамках германской инициативы "Небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).

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