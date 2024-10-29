О нас

В РФ заявили о стратегических перспективах взаимодействия Москвы и Анкары

В РФ заявили о стратегических перспективах взаимодействия Москвы и Анкары Активное взаимодействие России и Турции в самых разных областях открывает стратегические перспективы.
Другие страны
29 октября 2024 г. 23:24
В РФ заявили о стратегических перспективах взаимодействия Москвы и Анкары

Активное взаимодействие России и Турции в самых разных областях открывает стратегические перспективы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на торжественном приеме по случаю 101-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

"Мы удовлетворены высоким уровнем российско-турецких отношений, которого нам удалось достичь благодаря умению наших народов на протяжении всей истории, в том числе в ее непростые моменты, преодолевать разногласия и находить точки роста, - отметил замминистра. - Активное взаимодействие в самых разных областях - от экономики и торговли до культуры и безопасности - открывает стратегические перспективы для освоения новых горизонтов. Наш торговый оборот растет".

Посол Турции в Москве Танжу Билгич отметил, что отношения двух стран стали заметно крепче и участие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС "является одним из самых актуальных и убедительных примеров" этого.

"Взаимоуважение и сотрудничество между нашими странами, установившиеся благодаря твердой воле лидеров обеих стран, являются фундаментом наших отношений. Это позволяет вести интенсивный и искренний диалог во всех областях и делает возможным наше сотрудничество", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi