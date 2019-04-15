В России задержали мошенника, совершившего преступление в Азербайджане

В петербургском аэропорту "Пулково" сотрудники МВД задержали 37-летнего уроженца ближнего зарубежья в ходе обеспечения безопасности пассажиров, который находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенного на территории Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Проверка выявила, что задержанный гражданин уже год находится в федеральном розыске. Ему вменяют мошенничество с причинением крупного ущерба, которое было совершено на территории Азербайджана.