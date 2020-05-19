В РФ за сутки число заразившихся COVID-19 не превысило 10 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 263, суточный рост уже четыре дня подряд не превышает 10 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек, общее число жертв составило 2 837.

В настоящее время в РФ 299 941 заразившийся во всех регионах, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 3,2%, как и днем ранее, что является рекордно низким показателем.

Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек.

По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших достигла 25,4%. Таким образом, в России выписалась четверть пациентов после коронавируса.