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В РФ все мероприятия в рамках частичной мобилизации прекращены

В РФ все мероприятия в рамках частичной мобилизации прекращены Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены.
Другие страны
31 октября 2022 г. 19:37
В РФ все мероприятия в рамках частичной мобилизации прекращены

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сообщили в ведомстве.

Доклады о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации должны быть предоставлены до 1 ноября, соответствующие указания направлены командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом (СФ). В министерстве добавили, что участки, пункты сбора и здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, начнут функционировать по прежнему назначению, личный состав военкоматов с сегодняшнего дня возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября сего года доложить о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации", - сказали в ведомстве.

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