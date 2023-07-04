В РФ ограничили право на управление транспортом для уклонистов

В МВД России утвердили порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.

В МВД России утвердили порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ограничение права на управление транспортом будет распространяться на лиц из единого реестра воинского учета, которые не явились в военкомат по повестке.

Согласно нововведениям, запись об уклонисте будет вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Как только гражданина исключат из "черного списка", запись будет удаляться.

"При поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются", — говорится в приказе.