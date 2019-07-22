Правительство РФ одобрило предложение приравнять электронные сигареты к обычным

Российское правительство поддерживает законопроект, согласно которому "антитабачный" закон следует распространить на электронные сигареты.

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", поправки, которые разработали члены Совета федерации, правительство одобряет с учетом замечаний.

"Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака", - говорится в официальном отзыве.

Идею приравнять электронные сигареты к обычным в начале года поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, эта продукция должна одинаково регулироваться законодательством.