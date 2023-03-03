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В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек

В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии опубликовал окончательные данные о последствиях землетрясения, происшедшего 6 февраля.
Другие страны
3 марта 2023 г. 06:52
В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек

Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии опубликовал окончательные данные о последствиях землетрясения, происшедшего 6 февраля.

Как передает Report, в заявлении, распространенном агентством SANA, сообщается, что число пострадавших в результате удара стихи составило 414 304.

Зарегистрировано 91,8 тыс. семей, которые понесли ущерб, - говорится в документе. - Повреждено полностью или частично 4 444 постройки".

Также подчеркивается, что из-под завалов рухнувших зданий удалось спасти 1 553 человек, без вести пропало 6.

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