В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек

Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии опубликовал окончательные данные о последствиях землетрясения, происшедшего 6 февраля.

Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии опубликовал окончательные данные о последствиях землетрясения, происшедшего 6 февраля.

Как передает Report, в заявлении, распространенном агентством SANA, сообщается, что число пострадавших в результате удара стихи составило 414 304.

Зарегистрировано 91,8 тыс. семей, которые понесли ущерб, - говорится в документе. - Повреждено полностью или частично 4 444 постройки".

Также подчеркивается, что из-под завалов рухнувших зданий удалось спасти 1 553 человек, без вести пропало 6.