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В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли три человека

В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли три человека Землетрясение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР привело к гибели трех человек, еще пять получили травмы.
Другие страны
23 января 2024 г. 17:03
В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли три человека

Землетрясение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая привело к гибели трех человек, еще пять получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Из сейсмоопасной зоны, как уточняется, эвакуированы более 12 тыс. человек. Подземные толчки разрушили около 50 домов, еще 78 зданий оказались повреждены.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в округе Аксу в 02:09 по пекинскому времени, очаг залегал на глубине 22 км. Затем последовали повторные толчки магнитудой до 5,3.

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Версия на английском языке Three killed in earthquake in northwest China

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