В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, а также несколько десятков людей пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Афганистана.

По меньшей мере 12 человек погибли, а также несколько десятков людей пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

В понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении на северо-западе Афганистана. Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался приблизительно в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек.