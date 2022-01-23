В результате землетрясения на юго-западе Японии пострадали 9 человек

По крайней мере девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло на юго-западе Японии.

По крайней мере девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло на юго-западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны, отмечается, что все пострадавшие получили ушибы в результате падения или другие незначительные травмы, угрозы их жизням нет.

Толчки зафиксированы в районе префектур Миядзаки и Оита в юго-западной части страны. Угрозы цунами в результате подземных толчков объявлено не было. Землетрясение не вызвало каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.