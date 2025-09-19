В результате взрывов на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человек
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 14:25
Отдельные взрывы в пакистанской провинции Белуджистан в четверг унесли жизни по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщает, что боевик направил начиненный взрывчаткой автомобиль в конвой военнослужащих военизированных формирований в юго-западной части Пакистана вблизи Ирана.
Два представителя местных органов власти сообщили агентству AFP, что среди пяти погибших были трое военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка Освободительная армия Белуджистана.
В четверг вечером в результате взрыва вблизи пограничного перехода с Афганистаном в пакинстанской провинции погибли шестеро рабочих.
Последние новости
15:50
Наблюдательный совет Bank BTB будет переформированФинансы
15:45
Фото
F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болидыФормула 1
15:44
Фото
Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНОФормула 1
15:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
15:40
Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранамиВ регионе
15:37
Фото
Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из ГазыВнешняя политика
15:37
Фото
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопониманииПроисшествия
15:34
Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газДругие страны
15:32