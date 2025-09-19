Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В результате взрывов на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человек

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 14:25
    В результате взрывов на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человек

    Отдельные взрывы в пакистанской провинции Белуджистан в четверг унесли жизни по меньшей мере 11 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Сообщает, что боевик направил начиненный взрывчаткой автомобиль в конвой военнослужащих военизированных формирований в юго-западной части Пакистана вблизи Ирана.

    Два представителя местных органов власти сообщили агентству AFP, что среди пяти погибших были трое военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка Освободительная армия Белуджистана.

    В четверг вечером в результате взрыва вблизи пограничного перехода с Афганистаном в пакинстанской провинции погибли шестеро рабочих.

    Пакистан Белуджистан взрыв
    Pakistanda partlayışlar nəticəsində ən azı 11 nəfər ölüb
    Blasts kill at least 11 in southwestern Pakistan

    Лента новостей