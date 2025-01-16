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В результате взрывов на складе боеприпасов на Кубе погибли 13 военных

В результате взрывов на складе боеприпасов на Кубе погибли 13 военных Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило гибель 13 военных в результате взрывов, произошедших 7 января на складе боеприпасов в городе Ольгин на востоке острова.
Другие страны
16 января 2025 г. 02:48
В результате взрывов на складе боеприпасов на Кубе погибли 13 военных

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило гибель 13 военных в результате взрывов, произошедших 7 января на складе боеприпасов в городе Ольгин на востоке острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее они были объявлены пропавшими без вести.

В сообщении министерства, опубликованном официальной газетой Granma, говорится, что "специальная комиссия, созданная для расследования инцидента, вместе с другими экспертами пришла к выводу о невозможности доступа к месту инцидента и, как следствие, выводу, что никого из выживших на месте нет". "К моменту публикации этого сообщения было принято решение информировать родственников об окончательном выводе об этом происшествии, в связи с чем официально объявляется о том, что 13 наших товарищей погибли", - уточняется в публикации. Далее приводится список имен погибших.

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