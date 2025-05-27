В результате взрыва возле станции метро в Токио пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения в результате взрыва на строительной площадке в районе Эдогава города Токио. Среди пострадавших есть рабочие и местные жители в возрасте от 20 до 70 лет.

Десять человек получили ранения в результате взрыва на строительной площадке в районе Эдогава города Токио. Среди пострадавших есть рабочие и местные жители в возрасте от 20 до 70 лет.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию NHK, взрыв с последующим задымлением произошел во вторник утром в жилом районе недалеко от станции Касаи Токийского метрополитена.

К тушению пожара были привлечены более 30 пожарных машин, и он был локализован примерно за 90 минут.

Полиция сообщает, что во время инцидента рабочие забивали сваи в землю для строительства нового здания. В процессе работ могла быть повреждена подземная газовая труба.

Очевидцы сообщают, что слышали около пяти последовательных взрывов.