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В результате взрыва возле станции метро в Токио пострадали 10 человек

В результате взрыва возле станции метро в Токио пострадали 10 человек Десять человек получили ранения в результате взрыва на строительной площадке в районе Эдогава города Токио. Среди пострадавших есть рабочие и местные жители в возрасте от 20 до 70 лет.
Другие страны
27 мая 2025 г. 11:49
В результате взрыва возле станции метро в Токио пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения в результате взрыва на строительной площадке в районе Эдогава города Токио. Среди пострадавших есть рабочие и местные жители в возрасте от 20 до 70 лет.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию NHK, взрыв с последующим задымлением произошел во вторник утром в жилом районе недалеко от станции Касаи Токийского метрополитена.

К тушению пожара были привлечены более 30 пожарных машин, и он был локализован примерно за 90 минут.

Полиция сообщает, что во время инцидента рабочие забивали сваи в землю для строительства нового здания. В процессе работ могла быть повреждена подземная газовая труба.

Очевидцы сообщают, что слышали около пяти последовательных взрывов.

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Версия на азербайджанском языке Tokioda metronun yaxınlığında partlayış olub, 10 nəfər xəsarət alıb

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