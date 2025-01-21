В результате взрыва в порту Барселоны погиб один человек

В результате взрыва в порту Барселоны один человек погиб, еще один получил ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы северо-восточной части Каталонии.
Инцидент произошел во время ремонтных работ на так называемом "энергетическом причале", где осуществляется загрузка химикатов, природного газа и нефтепродуктов. Пожар, возникший после взрыва, был оперативно потушен.
Мэрия Барселоны в своем заявлении сообщила, что в 10:40 утра по местному времени получила предупреждение о "пожаре, вызванном взрывом транспортной цистерны", и активировала план экстренной помощи при химическом риске.
Кроме того, компании, находящиеся в этом районе, распорядились изолировать своих сотрудников в качестве меры предосторожности.