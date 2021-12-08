О нас
Report Georgia
Аудио новости

В результате взрыва в Мали погибли 7 миротворцев ООН

В результате взрыва в Мали погибли 7 миротворцев ООН Семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 19:57
В результате взрыва в Мали погибли 7 миротворцев ООН

Семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на странице миссии в Twitter.

"Конвой материально-технического обеспечения сил МИНУСМА, следовавший из Дуэнцы в Севаре, подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе RN16 в районе города Бандиагара", - говорится в коротком сообщении.

Подробности инцидента не приводятся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Blast in Mali kills seven UN peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Malidə partlayış nəticəsində BMT-nin 7 sülhməramlısı həlak olub

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi