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В результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека

В результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека Три человека стали жертвами взрыва газового баллона и последовавшего пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 09:08
В результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека

Три человека стали жертвами взрыва газового баллона и последовавшего пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте ЧП обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

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