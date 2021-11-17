В результате взрыва газа в Казахстане погибли три человека

Три человека стали жертвами взрыва газового баллона и последовавшего пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Три человека стали жертвами взрыва газового баллона и последовавшего пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте ЧП обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.