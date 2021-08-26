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В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех военных США

В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех военных США По меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле.
Другие страны
26 августа 2021 г. 22:00
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех военных США

По меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По его данным, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали.

Петагон подтвердил, что несколько военных США погибли при теракте.

"Мы можем подтвердить, что ряд военных США погибли сегодня в результате атаки на аэропорт Кабула. Другим оказывают медицинскую помощь. Мы также осведомлены о том, что ряд афганцев стали жертвой этого чудовищного нападения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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