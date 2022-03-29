В результате взрыва на южнокорейском заводе погибли двое рабочих

Два человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке промышленных отходов в южнокорейском городе Ансан провинции Кёнгидо.

Два человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке промышленных отходов в южнокорейском городе Ансан провинции Кёнгидо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, взрыв произошел в 10:24 в одном из цехов, где двое рабочих заваривали бак. В помещении помимо них находились примерно 90 человек. В результате взрыва двое рабочих погибли на месте.

Возникшее после взрыва возгорание было оперативно ликвидировано. Полиция и пожарные работают над установлением точной причины происшествия.