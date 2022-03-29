О нас
Аудио новости

В результате взрыва на южнокорейском заводе погибли двое рабочих

В результате взрыва на южнокорейском заводе погибли двое рабочих Два человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке промышленных отходов в южнокорейском городе Ансан провинции Кёнгидо.
Другие страны
29 марта 2022 г. 09:24
В результате взрыва на южнокорейском заводе погибли двое рабочих

Два человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке промышленных отходов в южнокорейском городе Ансан провинции Кёнгидо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, взрыв произошел в 10:24 в одном из цехов, где двое рабочих заваривали бак. В помещении помимо них находились примерно 90 человек. В результате взрыва двое рабочих погибли на месте.

Возникшее после взрыва возгорание было оперативно ликвидировано. Полиция и пожарные работают над установлением точной причины происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
ФотоВ Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
29 марта 2022 г. 10:14
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"
28 марта 2022 г. 20:09
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
В России заблокировали сайт Oxu.Az
В России заблокировали сайт Oxu.Az
27 марта 2022 г. 14:23
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
27 марта 2022 г. 12:54
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
26 марта 2022 г. 23:29
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
26 марта 2022 г. 23:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi