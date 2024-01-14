В результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли 5 солдат

В результате срабатывания взрывного устройства на юго-западе Пакистана погибли пятеро пакистанских солдат.

В результате срабатывания взрывного устройства на юго-западе Пакистана погибли пятеро пакистанских солдат.

Как передает Report , об этом сообщает АР со ссылкой на заявление армии страны.

Военнослужащие погибли во время операции в округе Кеч провинции Белуджистан, когда предполагаемые боевики привели в действие самодельное устройство на автомобиле сил безопасности.

В последовавшей перестрелке погибли три террориста, сообщили в армии. Была проведена операция по зачистке, чтобы ликвидировать любых других боевиков, обнаруженных в этом районе.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.