В результате взрыва на северо-востоке Пакистана погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в городе Мултан в провинции Пенджаб в Пакистане.

По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в городе Мултан в провинции Пенджаб в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на службы спасения.

По их данным, инцидент произошел в понедельник утром. Причиной стала утечка газа из одного из клапанов автоцистерны, припаркованной в одном из городских промышленных районов. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а обломки транспортного средства упали на близлежащие жилые здания, вызвав значительные разрушения.

Отмечается, что пожар был потушен после нескольких часов работы при участии десяти пожарных расчетов. В результате инцидента 6 человек, включая одну малолетнюю девочку, погибли, более 30 получили ранения, 13 из них находятся в критическом состоянии. В районе места взрыва по меньшей мере 20 домов уничтожены полностью, еще 70 повреждены частично.