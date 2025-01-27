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В результате взрыва на северо-востоке Пакистана погибли шесть человек

В результате взрыва на северо-востоке Пакистана погибли шесть человек По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в городе Мултан в провинции Пенджаб в Пакистане.
Другие страны
27 января 2025 г. 10:35
В результате взрыва на северо-востоке Пакистана погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в городе Мултан в провинции Пенджаб в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на службы спасения.

По их данным, инцидент произошел в понедельник утром. Причиной стала утечка газа из одного из клапанов автоцистерны, припаркованной в одном из городских промышленных районов. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а обломки транспортного средства упали на близлежащие жилые здания, вызвав значительные разрушения.

Отмечается, что пожар был потушен после нескольких часов работы при участии десяти пожарных расчетов. В результате инцидента 6 человек, включая одну малолетнюю девочку, погибли, более 30 получили ранения, 13 из них находятся в критическом состоянии. В районе места взрыва по меньшей мере 20 домов уничтожены полностью, еще 70 повреждены частично.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış baş verib, altı nəfər ölüb
Версия на английском языке At least 5 killed in LPG tanker truck blast in Pakistan's Multan, Geo news says

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