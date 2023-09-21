В результате взрыва на газопроводе в Румынии четверо погибли, пятеро пострадали

Четыре человека погибли, пятеро пострадали из-за взрыва и пожара на газопроводе в румынском уезде Вранча. У двоих из них – серьезные ожоги.

Четыре человека погибли, пятеро пострадали из-за взрыва и пожара на газопроводе в румынском уезде Вранча. У двоих из них – серьезные ожоги.

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

"Серьезный пожар произошел в населенном пункте Кэлимэнешть уезда Вранча после взрыва на газопроводе, предположительно поврежденного рабочими, которые проводили работы на автомагистрали А7", - сообщает телеканал Digi24.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в 01.30 по местному времени. Возгорание потушили примерно через три часа. Ликвидацией возгорания занимались несколько пожарных расчетов.

Как сообщают СМИ, двоих мужчин в возрасте 61 года и 53 лет доставили на вертолете в больницы Бухареста. Уточняется, что у них поражено соответственно 65% и 40% тела.