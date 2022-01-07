В результате взрыва и обрушения столовой в Цунцине погибло шесть человек

Число погибших в результате обрушения столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до шести человек.

Число погибших в результате обрушения столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до шести человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 15 человек, шесть из которых погибли. В настоящее время ведутся поиски еще 11 человек, оказавшихся под завалами.

Инцидент произошел в пятницу в городском районе Улун. Предположительно, причиной обрушения здания, где расположена столовая, стали утечка и взрыв газа. Телеканал также передавал, что под завалами оказалось не менее 20 человек.

11.00

Взрыв произошел в городе центрального подчинения Чунцин в Китае.

Report сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно имеющейся информации, взрыв произошел в районе Улун, в результате чего под завалами оказались люди, их число пока неизвестно.

На месте происшествия уже работают экстренные службы.