В результате взрыва газа в жилом доме в Минске погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Минске.
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По данным следствия, взрыв произошел около 03:30 в жилом доме на бульваре Шевченко.
"Сотрудниками МЧС из жилого дома эвакуированы более 20 человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по городу Минску и Главного следственного управления центрального аппарата, с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории.
Обстоятельства инцидента выясняются.