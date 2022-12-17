В результате взрыва газа в жилом доме в Минске погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Минске.

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Минске.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, взрыв произошел около 03:30 в жилом доме на бульваре Шевченко.

"Сотрудниками МЧС из жилого дома эвакуированы более 20 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по городу Минску и Главного следственного управления центрального аппарата, с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории.

Обстоятельства инцидента выясняются.