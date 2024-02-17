В результате взрыва дома в США есть погибший и раненые

Сотрудник пожарной службы погиб в результате взрыва дома в американском населенном пункте Стерлинг (штат Вирджиния).

Сотрудник пожарной службы погиб в результате взрыва дома в американском населенном пункте Стерлинг (штат Вирджиния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

Сообщается, что еще 11 человек пострадали. Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние остается неизвестным.

Как сообщает телекомпания, вызов в пожарную службу округа Лауден поступил в 19:40 по местному времени в связи с запахом газа. Взрыв произошел вскоре после того, как на место прибыли пожарные.

В результате инцидента были повреждены соседние дома.