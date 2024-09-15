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В результате взрыва бензовоза на юге Гаити погибли десятки человек

В результате взрыва бензовоза на юге Гаити погибли десятки человек В результате опрокидывания с последующим взрывом бензовоза на юге Гаити погибли не менее 24 человек, еще 40 получили тяжые ожоги.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 08:25
В результате взрыва бензовоза на юге Гаити погибли десятки человек

В результате взрыва бензовоза после ДТП недалеко от города Мирагоан в департаменте Ниппесна юге Гаити погибли не менее 24 человек, еще 40 получили тяжелые ожоги.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, премьер-министр Гаити Гарри Кониль посетил место происшествия. Он заявил, что некоторые из наиболее тяжело раненых были эвакуированы вертолетом для оказания специализированной помощи.

По словам очевидцев, другой автомобиль протаранил бензовоз сзади, после чего началась утечка топлива из его цистерны. Местные жители пытались собрать горючее, в это время прогремел взрыв.

Отмечается, что большинство пострадавших — мужчины, средни них также есть женщины и ребенок.

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Версия на английском языке Haiti confirms 24 killed in 'horrible' gas truck blast
Версия на азербайджанском языке Haitidə yanacaq tankerinin partlaması nəticəsində 24 nəfər ölüb

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