В результате взрыва в Афганистане погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава округа Мухаммад Юсуф.

"Транспортное средство было поражено мощной бомбой, мы даже не можем опознать жертв. Одиннадцать мирных жителей, пятеро из которых являются членами одной семьи, погибли, когда их автомобиль был поражён сегодня придорожной бомбой в округе Даулат Абад в провинции Балх", - сообщил Юсуф.