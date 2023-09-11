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В результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в Ливии погибли 150 человек

В результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в Ливии погибли 150 человек По меньшей мере 150 человек погибли в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 14:01
В результате вызванного циклоном Даниэль наводнения в Ливии погибли 150 человек

По меньшей мере 150 человек погибли в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Правительство национального единства Ливии объявило в городе режим стихийного бедствия. Как сообщает информационный портал Al Wasat, из-за циклона также сильно пострадал город Эль-Байда. В результате проводимой силами армии операции по эвакуации местных жителей была потеряна связь с пятью военнослужащими.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в прибрежные города штормовой ветер и сильные ливни с грозами. Накануне командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар поднял уровень боеготовности всех воинских частей до максимального.

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