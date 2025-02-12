В результате возгорания в автобусе на юге Китая погибли шесть человек

Шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате возгорания автобуса в провинции Гуандун на юге Китая.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.
Инцидент произошел около 09:40 на шоссе уездного значения номер 813 на территории поселка Цяшуй уезда Хуайцзи города Чжаоцин, когда автобус внезапно загорелся, говорится в заявлении народного правительства уезда Хуайцзи.
Пострадавшие были отправлены в больницу для лечения и в настоящее время находятся в стабильном состоянии.
Ведется дальнейшее расследование инцидента.