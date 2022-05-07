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В результате вооруженной атаки в Египте погибли 11 военнослужащих

В результате вооруженной атаки в Египте погибли 11 военнослужащих 11 военнослужащих, в том числе офицер ВС Египта, погибли в результате вооруженного нападения на Синайском полуострове.
Другие страны
7 мая 2022 г. 23:15
В результате вооруженной атаки в Египте погибли 11 военнослужащих

11 военнослужащих, в том числе офицер ВС Египта, погибли в результате вооруженного нападения на Синайском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВС арабской республики полковник Гариб Абдель Хафез.

"Группа экстремистов атаковала водонапорную станцию к востоку от Суэцкого канала, - сказал он. - Назначенные там в охранение военнослужащие вступили с ними в бой и отразили нападение, в результате которого погибли офицер и 10 солдат. Еще пять человек получили ранения".

По словам полковника, в настоящее время ведется преследование боевиков, которые окружены в одном из районов Синая. Как передает телеканал Al Arabiya, после этой вылазки, которая стала крупнейшей за последние годы в стране, значительно усилены меры безопасности вдоль Суэцкого канала и в прилегающих к нему районах.

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