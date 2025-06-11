В результате вооруженного нападения в Эквадоре погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек были застрелены в районе Паскуалес города Гуаякиль на юго-западе Эквадора.
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Правоохранители в настоящее время ведут поиски нападавшего. Предположительно всплеск насилия мог быть связан с недавним изъятием у членов банд оружия.
Вслед за этим за последние несколько дней в городе произошла серия смертоносных атак. В воскресенье в доме в Бастион-Популяр были убиты четверо мужчин, спустя день супружеская пара была застрелена у школы в районе Мучо-Лоте.
Эквадор столкнулся с серьезным кризисом безопасности с тех пор, как президент Даниэль Нобоа в январе 2024 года объявил о "внутреннем вооруженном конфликте" против организованных преступных группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Гуаякиле с апреля действует чрезвычайное положение из-за того, что правительство называет "серьезными внутренними беспорядками".