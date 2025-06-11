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В результате вооруженного нападения в Эквадоре погибли восемь человек

В результате вооруженного нападения в Эквадоре погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек были застрелены в районе Паскуалес города Гуаякиль на юго-западе Эквадора.
Другие страны
11 июня 2025 г. 05:17
В результате вооруженного нападения в Эквадоре погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек были застрелены в районе Паскуалес города Гуаякиль на юго-западе Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на издание Primicias, об этом сообщила национальная полиция.

Правоохранители в настоящее время ведут поиски нападавшего. Предположительно всплеск насилия мог быть связан с недавним изъятием у членов банд оружия.

Вслед за этим за последние несколько дней в городе произошла серия смертоносных атак. В воскресенье в доме в Бастион-Популяр были убиты четверо мужчин, спустя день супружеская пара была застрелена у школы в районе Мучо-Лоте.

Эквадор столкнулся с серьезным кризисом безопасности с тех пор, как президент Даниэль Нобоа в январе 2024 года объявил о "внутреннем вооруженном конфликте" против организованных преступных группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Гуаякиле с апреля действует чрезвычайное положение из-за того, что правительство называет "серьезными внутренними беспорядками".

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