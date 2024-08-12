В результате вооруженного нападения в центре Лондона женщина и ребенок получили ножевые ранения

11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре Лондона.
Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу.
Данных о личности нападавшего пока нет.
По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.
Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр.
Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы – прохожие и работники близлежащих магазинов.