В результате вооруженного нападения в центре Лондона женщина и ребенок получили ножевые ранения

11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре британской столицы.

11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу.

Данных о личности нападавшего пока нет.

По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.

Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр.

Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы – прохожие и работники близлежащих магазинов.