В результате вооруженного нападения в Мексике погибли шесть, пострадали десятки человек

В результате вооруженного нападения в штате Сонора на северо-западе Мексики погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.

В результате вооруженного нападения в штате Сонора на северо-западе Мексики погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, инцидент был зафиксирован в городке Сьюдад Обрегон. Трое вооруженных лиц напали на участников вечеринки. В результате стрельбы, открытой членами одной из местных банд, погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. Двое погибших - несовершеннолетние, а пятеро раненых — дети.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии, 13 были выписаны домой после оказания соответствующей медпомощи.

Прокуроры приграничного штата Сонора заявили, что целью нападения был член картеля, который разыскивался по подозрению в убийстве и другим обвинениям, он также в числе убитых.

Нападавшим удалось скрыться. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, розыски преступников продолжаются.