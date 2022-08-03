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В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека

В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате вооруженного нападения мужчины в одном из детских садов в восточной провинции Китая Цзянси.
Другие страны
3 августа 2022 г. 12:11
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате вооруженного нападения мужчины в одном из детских садов в восточной провинции Китая Цзянси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление общественной безопасности уезда Аньфу, где произошел инцидент.

Нападение случилось в первой половине дня в одном из частных детских садов. "Вооруженный злоумышленник в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад округа Аньфу и напал на людей, в результате чего три человека погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении. В кратком отчете полиции не уточняется, каким именно орудием мужчина совершил преступление.

Информации о его мотивах тоже нет. Известно лишь, что нападение совершил 48-летний местный житель по фамилии Лю. Полиция в настоящее время ведет поиск преступника.

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