О нас

В результате войны в Украине пострадали более 1063 детей

В результате войны в Украине пострадали более 1063 детей По состоянию на утро 6 августа более 1063-х детей пострадали в Украине в результате войны: 361 погиб, более 702 получили ранения разной степени тяжести.
Другие страны
6 августа 2022 г. 10:43
В результате войны в Украине пострадали более 1063 детей

По состоянию на утро 6 августа более 1063-х детей пострадали в Украине в результате войны: 361 погиб, более 702 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (371), Харьковской (197), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (58), Херсонской (55), Запорожской (40) областях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi