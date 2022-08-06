В результате войны в Украине пострадали более 1063 детей

По состоянию на утро 6 августа более 1063-х детей пострадали в Украине в результате войны: 361 погиб, более 702 получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на утро 6 августа более 1063-х детей пострадали в Украине в результате войны: 361 погиб, более 702 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (371), Харьковской (197), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (58), Херсонской (55), Запорожской (40) областях.