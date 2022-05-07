В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка

В результате войны между Россией и Украиной погибло 223 украинских детей.

В результате войны между Россией и Украиной погибло 223 украинских детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

"По состоянию на утро 7 мая, по официальным данным, число жертв-детей не изменилось - 223. Возросло количество раненых - 410. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.