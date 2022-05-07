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В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка

В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка В результате войны между Россией и Украиной погибло 223 украинских детей.
Другие страны
7 мая 2022 г. 10:20
В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка

В результате войны между Россией и Украиной погибло 223 украинских детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

"По состоянию на утро 7 мая, по официальным данным, число жертв-детей не изменилось - 223. Возросло количество раненых - 410. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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